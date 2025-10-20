El PSIB se reunirá con el Govern para negociar el techo de gasto pero considera que empieza con "mala estrategia"

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha avanzado que se reunirá con el Govern para negociar el techo de gasto, si les llaman, aunque ha alegado que ya habría empezado con una "mala estrategia" por no llamar a un partido afín, como ha considerado que es Vox.

El portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, ha apuntado, en la rueda de prensa previa al pleno de este martes, que no alberga "muchas esperanzas" si las negociaciones de este techo de gasto las lleva el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, al que ha acusado de "no tener cintura para negociar".

En ese sentido, ha puesto de ejemplos el primer rechazo al techo de gasto para 2024, la Ley de Simplificación Administrativa que, a su juicio, quedó "mutilada" o el reciente decaimiento del decreto-ley de Proyectos Estratégicos.

Preguntado por si en el PSIB podrían estar dispuestos a aprobar este techo de gasto, ha señalado que esperarán la llamada del Govern pero ha mostrado su "preocupación" por el "deterioro" de los servicios públicos y el aumento de las listas de espera en el IbSalut, como alguno de los impedimentos.