El PSIB de Sóller denuncia la "improvisación" del Ayuntamiento con la tasa de basura y su "nefasta" gestión de residuos

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista de Sóller ha considerado que la "reculada" con la subida de la tasa de basura en las viviendas de alquiler turístico es "una nueva muestra de la improvisación" que, a su parecer, "reina" en el Ayuntamiento.

Para el secretario general y portavoz socialista en el Ayuntamiento, Jaume Mateu, el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, ha rectificado una decisión "que había tomado de forma improvisada" para "tapar su inacción" con medidas para combatir "de verdad" la sensación de masificación turística que sufren los vecinos.

En una nota de prensa este jueves, la formación socialista ha criticado la "nefasta" política de residuos durante toda la legislatura y ha recordado que en noviembre del año pasado el equipo de gobierno municipal subió la tasa de basura un 40 por ciento a todo el mundo.

"El PP duda para subir la tasa de basura a las Estancias Turísticas Vacacionales (ETV), pero no dudó nada en incrementarla a toda la ciudadanía", ha criticado Mateu.

Según el socialista, Sóller fue uno de los primeros municipios en subir esta tasa obedeciendo la normativa europea implantada por el Partido Popular Europeo con el apoyo también del PP de Madrid.

La aplicación de esta nueva tarifa europea, ha agregado, parte del principio de que "quién contamina paga" por lo que, a su parecer, "tendría que haberse aplicado a los grandes contaminantes y no a todo el mundo de forma indiscriminada".

Además, el socialista ha reprochado que ningún incremento de la recaudación "ha servido para mejorar el servicio" y "tampoco se han puesto en marcha las medidas prometidas", como la recogida orgánica, el puerta a puerta, nuevos puntos de aportación, la mejora de los contenedores o la compra de nuevos vehículos.

"El pueblo está muy sucio, tenemos unas instalaciones obsoletas y somos de los pueblos que menos recicla de todo Mallorca, sin que el alcalde haga nada para revertirlo, y Sóller no se merece esto", ha zanjado.