El PSIB de Sóller rechaza construir vivienda pública en la plaza de Teixidores y exige buscar otras alternativas

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas de Sóller han expresado su rechazo al proyecto de construcción de viviendas de protección pública en la plaza de Teixidores del municipio porque consideran que "supondrá la eliminación de uno de los pocos espacios públicos libres que quedan en el municipio" y exigen al Ayuntamiento que busque otras alternativas.

Según ha informado el partido en una nota de prensa, el secretario general de la Agrupación Socialista de Sóller y portavoz del Ayuntamiento, Jaume Mateu, ha criticado la opacidad y la falta de transparencia en relación a este proyecto, del que se han "enterado por la prensa" y "ni el alcalde ni sus regidores han dado ninguna información en el pleno".

Los socialistas, según han informado, temen que este proyecto tampoco cuente con el consenso de los vecinos de la zona. Mateu ha añadido que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) no presentaría un proyecto así sin el conocimiento y el visto bueno del Ayuntamiento" por lo que ha reclamado al equipo de gobierno municipal que expliquen las previsiones que tienen y con quién han sido consensuadas.

El PSIB considera imprescindible la construcción de más viviendas públicas, pero no en esta ubicación y en estas condiciones, por lo que piden al Ayuntamiento que busque espacios alternativos donde construirlos.

Mateu ha recordado que "cualquier vivienda pública que se haga en Sóller tiene que ser de protección oficial, no de precio limitado", lo que "encarecería un 30% el precio de la vivienda e inflaría más los precios del pueblo".

Asimismo, ha añadido que construir dos grandes bloques en la plaza "tendrá un gran impacto sobre la Fàbrica Nova", justo ahora que se había cerrado su compra por parte del Consell y "puede afectar al futuro proyecto que se quiera hacer".

Más allá del proyecto previsto, el portavoz defiende la necesidad de un cambio de rumbo en la política de la vivienda del PP, que la semana pasada votaba en contra de limitar los precios del alquiler aplicando la ley estatal de vivienda, medida que ya está funcionando en los municipios donde se aplica y que sería de aplicación inmediata, sin tener que esperar años de tramitación y construcción.

Según los socialistas, es necesario "impulsar las políticas de vivienda incrementando el parque público, pero con proyectos adecuados, limitar los precios del alquiler, favorecer la incorporación al mercado de viviendas vacías a un precio razonable y reformar las viviendas obsoletas".

Finalmente, Mateu ha exigido al alcalde que no ceda la plaza Teixidores al Ibavi en estas condiciones y ha avanzado que los socialistas estarán a favor de detener un proyecto "improvisado, hecho a escondidas y sin consenso".