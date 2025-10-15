El PSIB se suma a la huelga general por Palestina y cerrará sus sedes durante dos horas

Archivo - Una bandera de Palestina colgada del balcón de la sede del PSIB en Palma. - PSIB - Archivo

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE se ha sumado a la huelga general en solidaridad con el pueblo de Palestina y contra el "genocidio" en Gaza convocada para este miércoles.

Es por ello, ha informado el partido en un comunicado, que entre las 10.00 y las 12.00 horas de este miércoles las sedes de sus delegaciones en Baleares permanecerán cerradas para que sus trabajadores puedan sumarse a los paros.

El PSIB también ha instado a participar en la concentración convocada a las 19.00 horas por los sindicatos CCOO y UGT en la plaza del Olivar bajo el lema 'Stop genocidi'.

El motivo de esta movilización, ha indicado la formación, es hacer un llamamiento a priorizar la protección de los derechos ante la "escalada armamentística y sus consecuencias devastadoras sobre la estabilidad socioeconómica".

Los socialistas también han mostrado su apoyo a las diferentes movilizaciones programadas para este sábado y han animado a la ciudadanía a participar en ellas.

En Palma, del mismo modo que en otros lugares de España, hay convocada una concentración a las 12.00 horas en la plaza Mayor para dar apoyo al pueblo palestino.

Con todo ello, el PSIB pretende "mostrar una vez más" su "compromiso con la paz y la defensa de los derechos humanos".