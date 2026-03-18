El PSIB urge al Consell de Mallorca a impulsar un escudo social para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio

Las portavoces del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera (d) y Sofía Alonso (i). - PSIB

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha urgido al equipo de gobierno insular a impulsar de forma urgente un escudo social para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio sobre las familias, los jóvenes y los sectores productivos.

Lo han reclamado este miércoles las portavoces de los socialistas, Catalina Cladera y Sofía Alonso, durante una visita al mercado del barrio palmesano de Pere Garau, "donde la subida de los precios de la cesta de la compra afecta más a las familias".

Cladera, según ha indicado el PSIB en un comunicado, ha advertido de que la situación global es de "incertidumbre absoluta" y que las consecuencias de la escalada bélica "ya se notan en Mallorca, con subidas generalizadas de los precios en productos básicos, energía y carburantes".

"Eso obliga a las administraciones a reaccionar y a proteger la población, especialmente la clase media y trabajadora, que es quien más sufre el alza de los precios", ha dicho la portavoz, quien ha recriminado la "falta de iniciativa" del Govern y del Consell.

Ante esta situación, los socialistas han reclamado a la institución insular que aprovechen el remanente de la liquidación de los presupuestos del año pasado, que asciende hasta los 143 millones de euros, para activar un escudo social.

"Tienen recursos y queremos que usen este dinero para construir un escudo social como el que ya demostramos que funcionaba en 2021 y 2022, cuando destinamos más de 125 millones de euros a paliar los efectos de las crisis del covid y de la guerra en Ucrania", ha incidido Cladera, quien por aquel entonces presidía el Consell de Mallorca.

Entre las propuestas del PSIB destacan ayudas directas a las familias para compensar la subida de la cesta de la compra, de la energía y de los carburantes; una línea específica para ayudar a pagar el alquiler ante la finalización de unos 24.000 contratos; y el apoyo a autónomos, pequeñas empresas y sectores específicos que se vean especialmente afectados, como el primario o el de transportes.

Alonso, por su parte, ha puesto el foco en las personas más desfavorecidas y ha reclamado que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) garantice espacios de acogida dignos para las personas sin hogar, especialmente para aquellas se próximamente serán desalojadas de la antigua prisión de Palma.

Esos 134 millones de euros de remanente, ha sostenido, permitirían reforzar los servicios sociales, crear líneas de ayudas específicas para jóvenes y proteger a las personas mayores que pueden perder su casa por el aumento de los precios.

La socialista también ha planteado que el IMAS bonifique el total del coste de los centros de día para aligerar las cargas de las familias durante al menos medio año.