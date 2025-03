El PSIB ve a un Govern "en minoría absoluta" y reprocha a Costa sus palabras pidiendo que "se quite del medio"

PALMA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del PSIB-PSOE ve a un Govern "en minoría absoluta" y reprocha al portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, que en la pasada sesión plenaria pidiera al partido que "se quite del medio" y se abstenga en las medidas de contención.

Así se ha pronunciado el portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela, este lunes, en una rueda de prensa, en la que ha advertido de la "extrema debilidad" de un Govern que "parece que no tiene una hoja de ruta clara" así como "que no tiene apoyos", lo cual, en su opinión, además de demostrar una "debilidad", por que "es el PP quien tiene la obligación de mantener los apoyos o buscarlos, no de decirle a la oposición que se quite del medio", provoca cada vez "más dudas", al menos en esta formación, de que "quiere hacer o no" este Govern durante los próximos dos años de legislatura.