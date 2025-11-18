Un psiquiatra sospechó de la implicación de la acusada del incendio mortal de ses Païsses en un fuego anterior

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un psiquiatra que había tratado en Ibiza a la mujer acusada de provocar el incendio en el que murió un anciano en agosto de 2023 en ses Païsses sospechaba de la implicación de la acusada en un fuego anterior.

Lo ha revelado este martes, en el juicio con jurado que se sigue en la Audiencia Provincial de Palma, una también psiquiatra que atendía a la que fuera pareja de la acusada e hijo del anciano que murió.

Según ha explicado en su declaración como testigo, las sospechas sobre la posible implicación de la acusada en un incendio anterior se las trasladó un compañero que la trataba en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Can Misses.

La facultativa ha asegurado que la noche de los hechos, del 2 al 3 de agosto de 2023, el hijo de la víctima y pareja de la acusada, que se enfrente a una petición de condena a prisión permanente revisable, estaba en la unidad de psiquiatría.

Cabe recordar que el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial celebra desde este lunes el juicio contra una mujer por presuntamente provocar un incendio en una casa en la que dormían dos personas mayores a las que ella cuidaba en agosto de 2023 en Ibiza y en el que murió un anciano.

Se le acusa de un delito de asesinato y de un delito de incendio y la Fiscalía pide que sea condenada a prisión permanente revisable.

Según el Ministerio Público, en el momento de los hechos uno de los ancianos era una persona totalmente dependiente, fue incapaz de salir del inmueble y falleció.