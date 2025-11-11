El PSOE acusa al Ayuntamiento de Palma de "abandonar" la ciudad: "Más sucia, menos derechos y peor mantenida"

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha criticado el, a su juicio, abandono que sufre la ciudad por parte del Ayuntamiento y que se traduce en "más suciedad, menos derechos y peor mantenimiento".

En palabras del regidor socialista Daniel Oliveira, Palma se está convirtiendo en una ciudad que da la espalda a la ciudadanía, una ciudad "hostil, un veto a la alegría y la vida en las calles". Para los socialistas, los intereses particulares pesan más que el bienestar común.

En un comunicado, los socialistas han llamado la atención sobre el deterioro de aceras y asfalto, la proliferación de ratas y cucarachas o la falta de mantenimiento de árboles. "Si algo molesta, ya sea un banco o una fuente de agua potable en la calle, se quita, sin pensar que estos bancos y estas fuentes sirven a muchos vecinos. A mayores, a niños, o a quien simplemente quiere descansar un momento", ha afirmado Oliveira.

Ante este escenario, el PSOE de Palma ha reclamado que se cuiden los barrios, argumentando que el mantenimiento de los espacios públicos, la limpieza y el cuidado de parques y aceras son cuestiones "vitales".

"En vez de cuidar la vida en la calle, la están expulsando", ha señalado el edil socialista que ha apuntado algunos gestos "crueles" como poner candados en los baños de los mercados públicos impidiendo su uso a personas sin hogar o "vallar espacios públicos para alejar a personas vulnerables.