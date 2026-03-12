El PSOE acusa a una regidora de Palma de pedir listas de personas vulnerables para desempadronarlas y exige su cese

Archivo - La teniente de alcalde y regidora de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca, presenta la programación 2025-2026 de los Casals de Barris. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Palma ha acusado a la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, de pedir listados de personas en situación de emergencia social con la intención de desempadronarlas.

Ante esta situación, los socialistas han exigido al alcalde, Jaime Martínez, que cese a la regidora, quien también está al frente de los departamentos de Educación, Participación Ciudadana y Juventud.

La formación, en un comunicado, ha asegurado que Roca solicitó a la Cruz Roja el listado de cerca de 300 personas en situación de emergencia social para retirarlas del padrón.

"Eliminar a una persona del padrón municipal no es un simple trámite administrativo, significa dejarla sin derechos, sin acceso al médico, ayudas sociales o incluso la escolarización", ha sostenido el portavoz de los socialistas en Cort, Xisco Ducrós.

El PSOE ha sostenido que la regidora "mintió" cuando en el pleno municipal afirmó que era habitual que la Cruz Roja enviara listados de personas a las que no se localizaba desde hacía seis meses.

"Lo vinculó a una tarea habitual de revisión del padrón, cuando en realidad nunca se había aplicado en el caso de personas en situación de emergencia social", han contrapuesto los socialistas, basándose --según ellos-- en información de la Cruz Roja.

Para Ducrós, lo que ha hecho el Ayuntamiento es "borrar a más de 200 personas sin hogar", quienes han pasado "a no existir para lo público y han quedado todavía más desprotegidas".

"Estamos ante una mala praxis muy grave de la regidora, una gestión que se ceba precisamente con quienes más ayuda necesitan. Además, ha mentido a la ciudadanía. Exigimos al alcalde que la destituya, no puede seguir al frente de un área fundamental para los vecinos de Palma", ha zanjado.