El PSOE advierte del "mal funcionamiento" del programa de cribado de cáncer de mama en Can Misses y exige soluciones

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PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha alertado del "mal funcionamiento" del programa de cribado de cáncer de mama en el Hospital de Can Misses y ha exigido una solución inmediata a la Conselleria de Salud.

En una nota de prensa este sábado, los socialistas han sostenido que el sistema tendría que citar automáticamente a todas las mujeres de Eivissa al cumplir los 50 años.

No obstante, ha denunciado públicamente la diputada del PSIB Irantzu Fernández, "la realidad es que no llaman a nadie" y "son las mismas mujeres las que, avisadas por sus médicos de primaria, tienen que llamar e insistir durante días hasta conseguir que alguien les conteste y dé una cita".

"No podemos permitir que la prevención de la salud de las mujeres dependa de la persistencia individual de cada una, preocupándose e insistiendo hasta conseguir una cita, en lugar de ser la Conselleria la que asegura que ninguna mujer se queda sin revisión", ha dicho.

Igualmente, ha asegurado que la semana pasada 26 mujeres que tenían cita para una mamografía a través del programa de cribado no pudieron hacérsela.

Según los socialistas, las pacientes llegaron al hospital a partir de las 15.00 horas y tras una larga espera el personal les informó que sus citas no constaban en el sistema informático del Área de Salud de Eivissa y Formentera.

La diputada ha calificado la situación de "insólita" y ha criticado que "este error no es un hecho aislado". "Hace semanas que vemos que ciudadanos y ciudadanas pierden información de los historiales clínicos o tienen problemas graves para acceder a su medicación", ha añadido.

Con todo, el PSOE d'Eivissa ha exigido al Govern que "ponga fin a esta dejadez de funciones" y que garantice que el programa de cribado de cáncer de mama funcione de forma eficiente.