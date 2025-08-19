El PSOE critica que cada vez que el PP gobierna, "Menorca está en riesgo"

Archivo - El diputado del PSOE Pepe Mercadal interviene en el Congreso. - PSIB - Archivo

MENORCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, ha criticado este martes la política turística del PP en el Consell de Menorca y ha calificado de "demoledor" que los técnicos de la administración insular hayan rechazado primero la modificación del Plan Territorial Insular (PTI) y, además, hayan puesto en duda la validez del estudio de carga.

"Cada vez que gobierna el PP, el PTI está en riesgo. Es decir, cada vez que gobierna el PP, Menorca está en riesgo", ha manifestado.

Mercadal ha dicho que se quiere vender la modificación del PTI argumentando que, por primera vez, establece un límite de plazas turísticas en Menorca. "Esta afirmación es falsa, ya que lo que hizo el PTI ya limita el posible crecimiento de las urbanizaciones de Menorca", ha afirmado.

El socialista ha recordado que antes del PTI estaban previstas hasta 60.000 plazas turísticas nuevas, pero el plan territorial redujo este crecimiento potencial a unas 11.000.

"Ahora el PP quiere inventar un nuevo límite y defiende que en Menorca caben 24.000 plazas turísticas más, más del doble de lo que establecía el PTI", ha remarcado.

"Por lo tanto, el PP no pone un límite por primera vez porque ya existía uno y, además, el que quiere establecer es mucho más alto del que ya teníamos. Es un fraude por partida doble", ha añadido.

El secretario general de los socialistas menorquines ha advertido que "el discurso falso del PP esconde una realidad muy preocupante: quieren destruir las normas que han hecho de Menorca una isla diferente, simplemente con el único objetivo de satisfacer intereses particulares". "El PP pone en peligro el modelo territorial y turístico de Menorca", ha sentenciado.