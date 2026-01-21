El PSOE exige al Ayuntamiento de Llucmajor un plan de acción urgente ante el "colapso" de Urbanismo

Fachada de la sede del Ayuntamiento de Llucmajor. - AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha exigido al Ayuntamiento de Llucmajor un plan de acción urgente ante el "colapso" que a su entender sufre el departamento de Urbanismo, con un atasco de más de 1.000 expedientes.

El grupo municipal ha registrado una nueva propuesta de resolución par abordar esta situación que califican de "crónica, insostenible y de abandono a la ciudadanía" por parte del equipo de gobierno de la alcaldesa Xisca Lascolas.

Según han asegurado los socialistas en una nota de prensa, el Ayuntamiento acumula más de 1.000 expedientes pendientes entre obras mayores, menores y finales de obra, con plazos de espera que superen los tres años para obtener una licencia y un año adicional para EL final de obra.

A su criterio, esto ha provocado que muchos ciudadanos y empresas hayan dejado de presentar solicitudes, conscientes de que el proceso es "inasumible".

El portavoz del PSOE en el municipio, Jaume J. Oliver, ha apuntado que esta problemática ya fue denunciada en otra moción socialista en octubre de 2023 y que el equipo de gobierno "la ignoró". "El desgobierno y la mala gestión son enormes y el servicio que presta Urbanismo es sencillamente pésimo", ha criticado.

Así, la moción reclama al Ayuntamiento que publique de forma urgente y periódica el número real de expedientes pendientes, así como que cada pleno incluya un informe detallado sobre las licencias otorgadas, la recaudación del impuesto municipal sobre obras y construcciones y las nuevas solicitudes que se presenten.

También piden que se adopten medidas para restaurar la confianza de la ciudadanía y de las empresas y que se haga una evaluación continua de la evolución del volumen de expedientes.

Para el portavoz socialista, es imprescindible que la ciudadanía conozca "la magnitud real del colapso" y que el Ayuntamiento "deje de esconder unos datos que son un auténtico escándalo".

"No es admisible que Llucmajor tenga el departamento de Urbanismo más lento e ineficiente de Mallorca mientras la alcaldesa mira hacia otro lado", ha sostenido, a la vez que ha advertido que esta situación afecta gravemente al acceso a la vivienda.

Con todo, ha reclamado "transparencia, responsabilidad y una gestión seria". "Urbanismo es un fracaso político mayúsculo y el equipo de gobierno tiene que reaccionar de una vez, con una regidora que ya no lo tendría que ser, como Inmaculada Pérez, al frente que se dedica a insultar a la ciudadanía que va al pleno a exponer sus demandas, pero que desatiende completamente su responsabilidad", ha zanjado.