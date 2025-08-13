El PSOE de Felanitx se opone a que la alcaldesa instruya una denuncia contra ella misma

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Felanitx ha expresado este miércoles su oposición a que la alcaldesa, Catalina Soler, instruya una denuncia contra ella misma cuando era regidora.

En un comunicado, los socialistas se han referido a un expediente de 2021 relacionado con la denuncia que tres miembros de la Agrupación Socialista de Felanitx interpusieron contra la misma Soler, en 2021, por haber intervenido activamente en el proceso para la creación de una plaza y la selección de un inspector de la Policía Local de Felanitx. Sólo se presentó y ganó la pareja de Soler en aquel momento.

La denuncia de los Socialistas de Felanitx de 2021, ante la extinta Oficina Anticorrupción, apuntaba hacia la participación ilícita de Soler en el proceso, porque podría haber estado maniobrando para crear una plaza a la medida de su pareja, un hecho expresamente prohibido a un cargo público.

Con el cierre de la Oficina, la denuncia fue uno de los 217 expedientes que quedaron pendientes de resolución. Según la ley de cierre, pasaba a ser el Govern, a través de la Inspección General de Servicios, el órgano que definía qué instancia pasaría a dictaminar cada expediente.

Esta Inspección General de Servicios, ha explicado el PSOE, depende orgánicamente de la nueva Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social.

Según han explicado, el pasado mas de junio esta Inspección hizo llegar a los Socialistas de Felanitx un escrito por el que se propone la remisión del expediente al mismo Ayuntamiento de Felanitx que ahora dirige la misma Catalina Soler como alcaldesa.

"Un absurdo y una burla contra la justicia en los procedimientos legales en Baleares", según ha afirmado la portavoz socialista en Felanitx, María Gracia González.

La socialista ha confirmado la presentación de un escrito de alegaciones en contra de la resolución. "No parece la mejor manera de seguir la tramitación de una denuncia cuando Soler puede ser juez y parte".

Las alegaciones de los Socialistas de Felanitx insisten en el "absurdo" de la propuesta de la Inspección de Servicios del Gobierno, y piden la remisión del proceso a Fiscalía, al concurrir numerosos indicios de actuación manifiestamente ilegal de un cargo público en favor de un familiar.

"De seguir adelante la propuesta formulada se generaría una total indefensión a los denunciantes y a los principios y las garantías de los procedimientos", han concluido.