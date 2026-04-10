El PSOE de Llucmajor advierte de los errores en el pliego de recogida de residuos que han obligado a republicarlo

Archivo - Recogida de basuras - SEO/BIRDLIFE - Archivo

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Llucmajor ha criticado la mala gestión del equipo de gobierno tras detectarse múltiples errores en el pliego de condiciones del nuevo contrato del servicio de recogida de residuos.

Los errores detectados, según ha señalado la formación en un comunicado, incluyen incoherencias en la documentación, cálculos económicos incorrectos y deficiencias en los criterios de puntuación, que han obligado el Ayuntamiento a rectificar los pliegos, volverlos a publicar y abrir un nuevo plazo de presentación de ofertas.

Para los socialistas, a pesar de que el gobierno municipal califique estos errores como "errores materiales", evidencian una gestión negligente.

"No es aceptable que un contrato de esta magnitud salga con estos defectos. Hablamos de un servicio esencial que afecta directamente a la calidad de vida de los vecinos de Llucmajor", ha afirmado el portavoz socialista en Llucmajor, Jaume Oliver.

El PSOE ha recordado que se trata de un contrato "estratégico y de gran impacto económico", con una duración de ocho años y un coste de 53 millones de euros para las arcas municipales, "que no podía permitir ningún tipo de improvisación ni falta de control".

Oliver ha recordado que su grupo ya advirtió durante la aprobación inicial del pliego de la precipitación con que se había tramitado. "Nos presentaron un documento muy voluminoso, con poco tiempo para analizarlo, dificultando la tarea de fiscalización de los grupos municipales y poniendo en riesgo la transparencia del proceso", ha apuntado.

Los socialistas también se han referido al contexto actual del servicio de recogida de residuos, marcado, a su juicio, por las quejas constantes por su baja calidad y por las reiteradas amenazas de huelga de los trabajadores, derivadas de sus condiciones laborales.

"En lugar de aportar soluciones, el gobierno municipal genera más incertidumbre y retrasos. Esta rectificación no solo evidencia una mala gestión, sino que puede retrasar todavía más la mejora de un servicio que ya es claramente insuficiente", ha concluido Oliver.