El PSOE de Marratxí exige al Ayuntamiento, Consell y Govern que actúen para frenar el proyecto fotovoltaico de Son Bonet

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista de Marratxí ha exigido al Ayuntamiento, al Consell de Mallorca y al Govern que actúen "contundentemente" para frenar el proyecto fotovoltaico de Son Bonet.

El secretario general y portavoz municipal, Miquel Cabot, ha reclamado al alcalde de Marraxtí, Jaume Llompart, que "actúe de forma eficaz" contra el proyecto que Aena quiere instalar en los terrenos del aeródromo al considerar que va "en contra" de la voluntad de "todos" los vecinos.

En una nota de prensa, la agrupación socialista ha señalado que el proyecto prevé la instalación de hasta 32.000 placas solares en una superficie de 26 hectáreas con el objetivo de proveer energía a las instalaciones aeroportuarias.

Aunque la iniciativa se presenta como una apuesta por la sostenibilidad, según el PSOE, tanto el Ayuntamiento como colectivos vecinales han expresado reiteradamente su rechazo. "No se han valorado alternativas menos agresivas para el teritorio", ha considerado Cabot, quien ha afeado la "falta de sensibilidad" hacia un espacio que los vecinos consideran un pulmón verde.

Los socialistas han recordado que la plataforma ciudadana Son Bonet Pulmó Verd hace más de dos años y medio que lucha contra este proyecto y reclama que la zona se destina a uso público como un bosque urbano.

Ante la reactivación del proyecto, el portavoz socialista ha hecho un llamamiento a la "movilización institucional": "No basta con gestos simbólicos, es necesario que el Consell de Mallorca, el Govern balear y el Ayuntamiento actúen con determinación para defender los intereses del municipio".