El PSOE Menorca exige abrir un expediente a Lafuente por "incumplir" la ley del buen gobierno

MENORCA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Menorca ha exigido este lunes la apertura de un expediente al conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, por "incumplir" la ley del buen gobierno a raíz del "conflictos de intereses" que a su parecer mantiene con la modificación de la ley de puertos.

Esta petición de los socialistas se pondrá sobre la mesa este martes en el debate de la moción derivada de la interpelación sobre el conflicto de intereses del conseller, que tendrá lugar durante el pleno del Parlament.

Desde el PSOE han criticado que Lafuente "todavía no ha aportado la documentación solicitada por el grupo parlamentario socialista para demostrar la inexistencia de intereses, a pesar de haberse comprometido a facilitarla".

"Con esta actitud, Lafuente confirma que detrás de la modificación de la ley de puertos existe un claro interés particular y que está utilizando su cargo público para obtener un beneficio propio", han añadido.

Los socialistas han subrayado que el conseller del Mar y del Ciclo del Agua participó y votó a favor, en el Consell de Govern del 12 de septiembre de 2025, de una propuesta que "beneficiaba directamente" a la empresa familiar.

"Este hecho supone una vulneración clara del deber de abstención establecido por la normativa de incompatibilidades de los altos cargos y por el Código Ético del Govern, firmado por el propio conseller", han argumentado.

Ante estos hechos, el PSOE ha solicitado que se aplique el régimen sancionador previsto en la ley del buen gobierno "para garantizar la transparencia y la integridad en el ejercicio de las funciones públicas".

Los socialistas también han denunciado que la derogación de la Ley 16/2016 de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción "ha supuesto un retroceso en materia de transparencia y control democrático, facilitando que casos como este puedan quedar impunes".

Por su parte, la diputada socialista Pilar Carbonero intervendrá este martes en el pleno para denunciar la "incoherencia" del PP respecto a la construcción de una marina seca en Cala en Busquets.

"Mientras la portavoz del PP en el Ayuntamiento, que a su vez es la representante del PP en el Consejo de Administración de Ports IB, vota a favor de rechazar este proyecto, el PP votó en contra la semana pasada, en comisión en el Parlament, de una proposición no de ley que pedía también paralizar el proyecto", han concluido.