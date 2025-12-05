El PSOE de Menorca pide conocer los detalles del pacto entre el PP y Medrano para aprobar los presupuestos del Consell

Pleno del Consell de Menorca en el que se aprobaron inicialmente los presupuestos de 2026. - CONSELL DE MENORCA

MENORCA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comisión ejecutiva del PSOE de Menorca ha exigido al presidente del Consell insular, el 'popular' Adolfo Vilafranca, que dé detalles sobre el acuerdo al que llegaron con la consellera no adscrita y ex de Vox, Maite de Medrano, para la aprobación inicial de los presupuestos de 2026.

La falta de explicaciones acerca del pacto, ha sostenido el partido en un comunicado, refleja "una falta de ética y transparencia absoluta" por parte del líder insular.

Los socialistas han considerado que un acuerdo de esta magnitud "no se puede hacer a escondidas y de espaldas a la ciudadanía", menos todavía si incluye compromisos "que pueden tener implicaciones importantes para Menorca".

"En cambio, si el PP no tiene intención de aplicarlos y únicamente lo que pretendía era asegurarse la aprobación de las cuentas, lo que ha hecho ha sido tomarle el pelo a De Medrano y, consecuentemente, a todos los menorquines", han incidido.

El secretario general del PSOE de Menorca, Pepe Mercadal, ha criticado que el equipo de gobierno insular, en lugar de haber aceptado "propuestas serias como invertir diez millones de euros en vivienda", haya preferido "ceder ante las obsesiones lingüísticas de una tránsfuga".

"Mientras hay cuestiones más urgentes y necesidades que requieren de una actuación inmediata, el presidente sucumbe a presiones y exigencias que nada tienen que ver con lo que necesita la gente", ha señalado.

Los socialistas también han recriminado a Vilafranca que, para sacar adelante sus presupuestos, se apoye en una consellera que durante el pleno celebrado este jueves "expresó abiertamente manifestaciones de apología del franquismo", palabras que han pedido al 'popular' que condene.