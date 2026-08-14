El PSOE de Palma acusa al alcalde de tener viviendas públicas "paradas" y no poner en marcha nuevos proyectos

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma y candidato a la Alcaldía, Iago Negueruela. - PSOE DE PALMA

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha acusado al alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, de tener viviendas públicas "paradas" y de no poner en marcha "ningún nuevo proyecto" mientras hay "miles de familias a las que se les acaba el alquiler y no saben donde podrán vivir el mes que viene".

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma y candidato a la Alcaldía, Iago Negueruela, ha puesto el foco en dos promociones públicas iniciadas la pasada legislatura cuyas llaves siguen "sin entregar".

Una de las promociones, la de La Ribera, tiene la licencia de ocupación y primera utilización desde abril de 2025, pero se encuentra "abandonada", según ha indicado el PSOE de Palma en un comunicado.

Las obras de la segunda, que se encuentra en La Soledat, comenzaron en 2020 y, a día de hoy, "todavía no se han acabado tras dos años paradas". En total, siempre de acuerdo con los socialistas, son 41 viviendas que están sin entregar.

Mientras pasa esto, ha lamentado Negueruela, "el alcalde Martínez no dice nada". "Está más pendiente de regalar suelo a promotores privados a precios no asequibles que de exigir al Govern que la gente que más lo necesite pueda acceder a estas viviendas de precio protegido", ha sostenido.

Los socialistas también reclaman que se dé marcha atrás la implantación de la figura de vivienda a precio limitado (VPL), "que ha sustituido la obligación de construir vivienda protegida en los nuevos urbanizables de Palma".

"El año que viene habrá un equipo municipal más pendiente de las personas que necesitan una vivienda que de los promotores", ha afirmado Negueruela.