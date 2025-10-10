El PSOE de Palma advierte que la nueva tarjeta única de transporte público deja "incógnitas" para los usuarios de la EMT

El portavoz adjunto del PSOE de Palma, Francesc Dalmau, junto a una máquina para recargar la tarjeta ciudadana. - PSOE DE PALMA

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha advertido que la puesta en marcha de la nueva tarjeta de transporte público de Mallorca deja "incógnitas" para los usuarios del servicio de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

El portavoz adjunto del grupo socialista en el Ayuntamiento de Palma, Francesc Dalmau, ha lamentado que el cambio a esta tarjeta, que sustituirá a la ciudadana, se haya hecho "con prisas" y generando "más interrogantes que certezas".

Los socialistas, en un comunicado, se han preguntado qué pasará con el dinero que los usuarios tienen en su tarjeta ciudadana o cómo recargarán sus tarjetas los ciudadanos de Palma, habida cuenta de que las máquinas habilitadas para hacerlo con la ciudadana no servirán.

"Cabe recordar que a final del año pasado se hizo un llamamiento a recargar las tarjetas ciudadanas, ya que el alcalde nunca ha sido partidario de mantener la gratuidad. ¿Qué pasará con el dinero? A día de hoy no hay respuesta a esta pregunta", ha apuntado Dalmau.

Las máquinas para recargar saldo, renovadas en 2023, "quedarán inutilizadas, como las pantallas informativas que hace más de un año que están instaladas y todavía no funcionan", ha proseguido.

Es por ello que el portavoz adjunto de los socialistas palmesano ha anunciado que presentarán una moción en el próximo pleno municipal para exigir al alcalde que "haga posible el traspaso del dinero de la tarjeta ciudadana a la intermodal y la recarga de la nueva tarjeta con las máquinas de la EMT".