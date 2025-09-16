El PSOE Palma insta a Martínez a que inicie los trámites para el hermanamiento entre Palma y Gaza

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha instado al alcalde, Jaime Martínez, a que inicie los trámites para el hermanamiento entre Palma y Gaza para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino.

En una nota de prensa, el PSOE Palma ha informado que llevará al pleno municipal de este mes de septiembre una moción para defender los derechos humanos y la libertad de prensa en Palestina. Según han explicado los socialistas, el objetivo es que el PP y Vox manifiesten su solidaridad con el pueblo palestino y que el Pleno condene de forma firme los, según sus palabras, "asesinatos" y la situación de hambre extrema que sufre la población de Gaza.

Además, los socialistas instarán al equipo de gobierno municipal que inicie los trámites para el hermanamiento entre la ciudad de Gaza y Palma y que declare Gaza y las ciudades palestinas como un Distrito de Palma, estableciendo una estructura técnica y presupuestaria para promover la cooperación continúa con la población refugiada.

Para el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Palma, Xisco Ducrós, "cada día mueren en Gaza miles de personas, niños y niñas inocentes". "Es un genocidio por parte del Gobierno de Israel y Netanyahu, no podemos seguir mirando hacia otro lado, Palma es y tiene que seguir siendo una ciudad de acogida, una ciudad que defiende la justicia y los derechos humanos", ha reivindicado.

Ducrós ha asegurado que "no se puede permitir que el negacionismo de PP y Vox se imponga", por este motivo los socialistas quieren que Palma "dé un paso más como ya ha hecho Barcelona y reconozca Gaza como un distrito más de la ciudad, le conceda ayuda directa e inicie un hermanamiento para darle reconocimiento pleno porque estar con Gaza es estar con la dignidad humana, este genocidio se tiene que acabar", ha subrayado el portavoz socialista en Cort.

Los socialistas, que han colgado la bandera Palestina en la balconada de Cort, quieren que el pleno municipal de este mes de septiembre reclame el alto el fuego inmediato, la entrada urgente de ayuda humanitaria y la reactivación de una vía diplomática que conduzca a una paz justa y duradera basada en la solución de dos Estados. Además, también reclaman que se condene la situación de hambre extrema que sufre la población civil de Gaza, reconocida por las Naciones Unidas, e instar a la Comunidad Internacional a actuar de manera urgente para poner fin a esta tragedia humanitaria.

PROPUESTA MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Barcelona ha impulsado la iniciativa del Distrito 11, una propuesta que los socialistas quieren que se replique en Palma. Para el PSOE Palma, esta propuesta simboliza un compromiso firme con los derechos humanos y la solidaridad internacional, y ha supuesto que se doblara la colaboración anual con la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA), que ha pasado de 200.000 euros a 400.000 euros. Palma tendría que, dentro de sus posibilidades presupuestarias, aplicar esta iniciativa en 'Ciutat', según los socialistas.

En cuanto al hermanamiento con Gaza, se trata de "manifestar el compromiso y fraternidad municipal entre ambas ciudades", en palabras de Ducrós. Esta alianza permitirá desplegar proyectos reales en salud, educación y cooperación técnica, dotándose de una ventana permanente de diálogo y acción. "El hermanamiento es una herramienta de diplomacia local que, además de reforzar vínculos culturales, abriría oportunidades de apoyo mutuo y de respuesta compartida ante la crisis humanitaria que vive Gaza a causa del ataque de Israel", ha concluido el portavoz socialista.

LIBERTAD DE PRENSA

La moción del PSOE Palma también pide que se respete el Derecho internacional humanitario y de la libertad de prensa, recordando que los periodistas son civiles y que su papel es esencial para garantizar el derecho a la información y la rendición de cuentas en tiempos de conflicto.

También instarán a la Comunidad Internacional y la Unión Europea a reforzar la protección de los civiles, periodistas y trabajadores humanitarios en Palestina, garantizando corredores humanos seguros y mecanismos de supervisión independientes.