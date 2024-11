PSOE Palma, MÉS y Unidas Podemos exigen la modificación del calendario de presentación de los presupuestos de Cort

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales PSOE Palma, MÉS-Estimam Palma y Unidas Podemos han exigido formalmente la modificación del calendario de presentación de los presupuestos para 2025 del Ayuntamiento.

En una nota de prensa conjunta, PSOE Palma, MÉS-Estimam Palma y Unidas Podemos han manifestado que no comparten el calendario de tramitación de los presupuestos que propone el equipo de gobierno y que, en su opinión, "no deja tiempo material para revisar las cuentas" antes de que empiecen las comparecencias de los regidores.

Por este motivo, han registrado una propuesta para modificar el calendario de comparecencias para garantizar el trabajo de control al gobierno por parte de los grupos de la oposición.

Según han criticado PSOE Palma, MÉS-Estimam Palma y Unidas Podemos el equipo de gobierno ha presentado un calendario que "deja menos de dos horas" para revisar el proyecto de presupuestos para 2025. Un margen con el que los tres grupos no están de acuerdo, al considerar que "es del todo imposible poder realizar una tarea de control efectiva de estas cuentas en un intervalo de tiempo tan corto".

Estos grupos consideran que es importante poder revisar la documentación para, de este modo, poder pedir detalles sobre los puntos que se consideren pertinentes.

"No se trata de comparecencias meramente informativas unilaterales, si no que el resto de grupos municipales tienen la palabra y, por lo tanto, tienen que poder intervenir en condiciones", han subrayado, lamentando que es la primera vez que unas cuentas presentan un calendario tan ajustado cuando "no hay ninguna necesidad que sea así", han añadido, puesto que "se pueden perfectamente hacer otro día de la semana, siempre antes", han precisado, "de día 19 de noviembre que es cuando acaba el plazo para presentar enmiendas".

Por este motivo, los tres partidos han presentado una propuesta alternativa de calendario de comparecencias que se adapta a las necesidades de los miembros de la corporación y al reglamento orgánico del Pleno en su punto 107.

De este modo, se propone el viernes 15 de noviembre para llevar a cabo las comparecencias, que empezarían a las 09.00 y se harían cada hora según la disponibilidad de los regidores que tienen que hacer las presentaciones. Han propuesto, si no, otra alternativa: que empiecen día 15 de noviembre y acaben el lunes 18 de noviembre.