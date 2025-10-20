El PSOE Palma propone diez medidas para prevenir y promover la salud mental

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma defenderá en el próximo pleno municipal una propuesta con motivo del Día Internacional de la Salud Mental que propone diez medidas para prevenir y promover la salud mental de los ciudadanos.

En concreto, la iniciativa reclama garantizar el derecho a la vivienda, habilitar espacios de convivencia para adultos y jóvenes, así como ofrecer a toda la ciudadanía herramientas de prevención de enfermedades mentales, conductas suicidas y adicciones.

Según ha señalado el grupo socialista en nota de prensa, la moción señala que, según el informe anual del Sistema Nacional de Salud, casi la mitad de la población balear (41,6 por ciento) tenía un problema de salud mental en 2023.

En este sentido, para la regidora del PSOE en Cort Elena Navarro, las ciudades influyen en la calidad de vida y pueden contribuir a mejorar la salud mental de la ciudadanía. "Todas las instituciones tienen que velar para facilitar el desarrollo de una ciudadanía saludable y, muy especialmente, de los jóvenes y las personas mayores", ha subrayado.

A su parecer, las ciudades influyen en la calidad de vida y, este, en la salud mental. Por tanto, ha remarcado, las políticas que lleva a cabo el Ayuntamiento "decidirán si Palma es una ciudad cuidadora o no, sobre todo con los jóvenes y las personas mayores".

Entre las propuestas, los socialistas defenderán en el pleno la importancia de garantizar el acceso a la vivienda como un derecho, con medidas para ayudar a los más vulnerables y luchar contra las situaciones que llevan al sinhogarismo y dar opciones para que las personas no se encuentren viviendo en la calle.

Igualmente, la moción reclama que todos los barrios tengan espacios de convivencia donde adultos y jóvenes puedan encontrar espacios para la interrelación, evitando la soledad no deseada; así como que las calles sean espacios seguros que inviten a pasear, con más presencia de naturaleza y con más zonas verdes.

También proponen que el Ayuntamiento ofrezca a toda la ciudadanía herramientas de prevención de enfermedades mentales, conductas suicidas y adicciones y que se abran más patios de los colegios y ofrecer actividades a todo el mundo.

Por último, solicitan la creación de estructuras como el Consejo de Salud para ayudar en la planificación, intervención y coordinación de los agentes sociales y sanitarios con los servicios municipales.

"No estaría mal que empezaran por el Consejo de Salud, que hace más de un año que nos dijeron que crearían", ha concluido la regidora.