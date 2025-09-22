PSOE Palma y PSIB inician proceso de escucha para elaborar una propuesta centrada en el abolicionismo de la prostitución

Los socialistas inician un proceso de escucha para elaborar una propuesta centrada en el abolicionismo de la prostitución - PSOE PALMA

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma y el PSIB han iniciado este lunes un proceso de escucha activa en materia de igualdad para elaborar una propuesta centrada en el abolicionismo de la prostitución.

En nota de prensa, el PSOE Palma ha informado que los socialistas se han reunido este lunes con Metges del Món y Casal Petit para iniciar un proceso de escucha en materia de igualdad para elaborar una propuesta centrada en el abolicionismo de la prostitución.

La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, y el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma (ASP), Iago Negueruela, se han encontrado con representantes de ambas entidades para conocer de primera mano cuáles son sus propuestas, que permitirán cerrar un documento que servirá de hoja de ruta para los socialistas. También ha asistido la secretaria de Igualdad del ASP, Victoria Ramos.

Metges del Món y Casal Petit son dos entidades que trabajan la prostitución dentro del ámbito municipal. La ponencia marco del noveno Congreso de la ASP aprobó una resolución para conseguir la abolición de la prostitución.

Negueruela ha explicado que los socialistas quieren "una Palma feminista". "Por eso, nos comprometen a erradicar todas las formas de violencia machista, incluyendo la prostitución, que reconocemos como una forma extrema de explotación y violencia contra las mujeres".

"Queremos una ciudad que proteja, escuche y empodere a las supervivientes, con recursos específicos para colectivos especialmente vulnerables", según el secretario general de la ASP. Porque, para los socialistas, la prostitución es una forma de violencia de género, principalmente violencia sexual muchas veces acompañada de violencia física y psicológica que causa un trauma considerable y afecta a la salud física y psíquica de las mujeres prostituidas. "De aquí la importancia de escuchar a aquellas entidades que conocen y trabajan dentro de este ámbito", ha afirmado Negueruela.