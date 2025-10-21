El PSOE pide a Galmés que acelere la ley de la Serra para poner freno a la "espiral especuladora"

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha reclamado al presidente insular que consensúe e impulse la ley de la Serra de Tramuntana para poner freno a la "espiral especuladora".

En un comunicado, los socialistas han lamentado que a pesar de los anuncios, no hay fecha prevista para la aprobación de la norma, un compromiso de Llorenç Galmés, después de dos años y medio de legislatura, de haber creado una nueva dirección insular 'ad hoc' y de haber nombrado a un nuevo gerente para el Consorcio Serra de Tramontana.

La portavoz socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha exigido al presidente insular que consensúe la ley con todos los grupos y que la lleve al pleno "inmediatamente"

Al mismo tiempo, el Grupo Socialista ha exigido que se deroguen las normas que permitan aumentar la urbanización y la masificación en la Serra de Tramuntana y que se apueste por preservar de forma real el paisaje y no solo emplearlo como reclamo turístico.

"Hace casi tres años que esperamos que PP y Vox presenten su ley, que después tendrá que tramitarse en el Parlament, pero no sabemos cuándo la podremos debatir porque no hemos visto ni un solo borrador", ha recordado Cladera.

La portavoz socialista ha llamado la atención sobre la "gravedad" de no haber legislado todavía para blindar la protección de la Serra y ha acusado al Govern de "hacer todo lo contrario", en relación al decreto para obtener suelo, lo que ha calificado como una "contradicción evidente, que pone en riesgo la declaración de Patrimonio de la Humanidad".

"Los pasos atrás están permitiendo legalizaciones en zona protegida, autorizando más plazas turísticas incluso en espacios de alto valor paisajístico, y permitiendo un aumento de la masificación", ha añadido.