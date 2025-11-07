El PSOE de Sant Antoni dice que el nuevo PGOU está hecho "para beneficiar a unos pocos"

Archivo - Bahía de Sant Antoni, Ibiza, en una imagen de archivo - CAIB - Archivo

IBIZA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Sant Antoni de Portmany ha presentado sus consideraciones al avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), asegurando que "beneficia a unos pocos".

En un comunicado, los socialistas han asegurado que el documento está hecho "para beneficiar a unos pocos, en vez de pensar en los intereses del conjunto de la ciudadanía".

El PSOE, en concreto, centra sus alegaciones en la reclamación de la vivienda pública, servicios y equipamientos y la protección del entorno y del medio ambiente.

La formación ha señalado que es necesario aprobar un nuevo PGOU, aunque "debe ser consensuado con todos los grupos políticos, dejando de lado las mayorías absolutas".

Así, ha reiterado que se opone a la urbanización de zonas inundables, así como a la urbanización de Sa Talaia de Sant Antoni. A su parecer, se trata de una propuesta que "no respeta una zona natural".

Otro punto es el acceso a la vivienda, asegurando los socialistas que, sin casas para los jóvenes y las familias, el municipio "condena a la clase trabajadora a la más absoluta precariedad".

Sobre la falta de aparcamiento, el PSOE ha sugerido un estudio que se integre en el Plan de movilidad necesario, considerando además "excesiva" la utilización de la figura de los Núcleos Rurales.

En relación con el modelo turístico, los socialistas han insistido en que "se ha tocado techo" en plazas turísticas, por lo que sugieren reducir zonas hoteleras en el nuevo PGOU.