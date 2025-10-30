PSOE Santa Eulària vota en contra de los presupuestos por considerar que no responden a las necesidades de la gente

IBIZA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Santa Eulària ha afirmado que los presupuestos del Ayuntamiento para 2026 "no dan respuesta a las necesidades de las familias, ni de los ciudadanos del municipio" y, por ello, han votado en contra de las cuentas en el pleno de este jueves al considerar que se obliga a pagar más, "pero sin mejorar los servicios públicos".

Entre otras cuestiones, el PSOE ha criticado que las tasas han aumentado un 90 por ciento desde 2019, mientras que servicios como la limpieza o la recogida de basura siguen sin alcanzar los niveles de calidad prometidos.

Los socialistas han criticado que el PP no destina recursos a la adquisición de suelo para la construcción de vivienda pública, ni incrementa las ayudas al alquiler, a pesar de la emergencia habitacional. También han considerado que las cuentas no dan respuesta a retos medioambientales o de movilidad.

El PSOE se ha referido a que el Ayuntamiento llegará este año a la deuda 0 y, en este sentido, ha afirmado que es posible "gracias a la ingente cantidad de fondos europeos logrados por el Gobierno y no por la buena gestión del PP".

El PSOE ha lamentado que el presupuesto reduce las inversiones un 26,7 por ciento respecto al año anterior, lo que "hace retroceder el municipio seis años en esfuerzo inversor". "Crece la recaudación, pero las inversiones se desploman", han insistido.