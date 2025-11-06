El PSOE Sóller pide al Ayuntamiento que declare el municipio como zona tensionada para topar los alquileres

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Sóller presentará una moción para reclamar la declaración del municipio como zona tensionada para topar los precios del alquiler.

La iniciativa, según ha informado la formación, pide al Consistorio que solicite la declaración de zona tensionada de forma inmediata, en aplicación de la ley estatal de vivienda.

Según el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Jaume Mateu, el objetivo es ofrecer a la ciudadanía una solución rápida, como la limitación a la subida de los precios del alquiler, sin perjuicio de que se puedan aplicar otras políticas a medio y largo plazo, como la construcción de viviendas de protección oficial.

"Sóller es una de las zonas de Baleares donde más ha subido el precio de la vivienda, todos y todas conocemos personas o familias que han tenido que irse porque no encuentran dónde vivir o que pagan por una habitación lo que hace unos años pagaba un piso entero", ha sostenido Mateu.

Además, ha advertido que a finales de año finalizan muchos contratos de alquiler, con la consecuencia de que muchos de ellos doblarán el precio y provocará que algunas familias queden en la calle o tengan que buscar una alternativa porque no pueden asumir el incremento de precios.

Los socialistas han defendido que la medida está funcionando en otros municipios donde se está aplicando, en concreto, en 271 de Catalunya, 43 de País Vasco y uno de Galicia. De hecho, han aseverado, el precio del alquiler en Barcelona ha bajado un 6,4 por ciento en el primer año de aplicación de la normativa, mientras que en Baleares se ha incrementado en el mismo tiempo un 14 por ciento.

La declaración del municipio como zona tensionada sería temporal, de hasta tres años, e incluiría ayudas fiscales de hasta el 90 por ciento a los propietarios que alquilen sus viviendas para uso residencial.

Así, los socialistas han confiado en que su moción reciba el voto a favor del PP y del resto de grupos. Además, han argumentado que de declararse la zona tensionada en Sóller, los precios también podrían bajar en los municipios cercanos, y que podría suponer que otros pueblos de Mallorca se quieran adherir cuando vean los efectos.

"Continuaremos apretando para que el acceso a la vivienda sea un derecho en Sóller y no un bien para especular, como está pasando desde que gobierna el PP en el Ayuntamiento, en el Consell y en el Govern", ha concluido el portavoz.