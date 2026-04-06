Publican un protocolo sobre la transición del paciente pediátrico con enfermedad renal crónica al servicio de adultos - CAIB

PALMA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo de trabajo de Atención Pediátrica ha publicado un documento sobre la transición de la asistencia pediátrica al entorno del adulto en el paciente con enfermedad renal crónica.

Según ha informado la Conselleria de Salud en una nota de prensa, el grupo lo coordinan los doctores Javier Lumbreras y Esther Trillo, de las unidades de Nefrología Infantil de Son Espases y Son Llàtzer, respectivamente, y Gemma Subirats, pediatra de Atención Primaria.

Este protocolo ha sido elaborado en el marco de la Estrategia de Enfermedad Renal Crónica de Baleares a iniciativa del Servicio de Planificación Sanitaria de la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo de la Conselleria de Salud.

Sus autores sostienen que en todas las enfermedades crónicas existe la evidencia de que la transición del paciente pediátrico a la edad adulta es un proceso progresivo en el que es muy importante garantizar su capacitación para la gestión de su enfermedad y para su propia autonomía personal.

En lo que se refiere a la actividad asistencial, subrayan que es fundamental que exista una transmisión estructurada de información entre los profesionales pediátricos y los que atienden a los pacientes en edad adulta, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria.

El documento se ha consensuado con todos los jefes de servicio de Nefrología de los seis hospitales públicos de Baleares y ha sido revisado por representantes de la Asociación de Lucha Contra las Enfermedades Renales (Alcer) en las Islas.

Se trata, según la Conselleria, de un protocolo que cuenta con un amplio consenso que plasma, por primera vez de forma oficial, las recomendaciones avaladas por la evidencia para facilitar esta transición con criterios de calidad.

Aunque el paciente pediátrico suele pasar a depender de los especialistas de adultos a partir de los 18 años, en el documento publicado a finales del pasado mes de marzo se aconseja no establecer una edad estricta para la transición, porque hacerlo de una manera precoz puede conllevar consecuencias indeseadas.

PACIENTES INFANTILES

En estos momentos, en todas las Islas hay activos entre 30 y 40 pacientes pediátricos con una afección renal crónica provocada, en la mayoría de los casos, por una malformación congénita de los riñones o del aparato urinario.

La mayoría de ellos se encuentran en situación de prediálisis, aunque hay un paciente que ya está recibiendo este tratamiento que sustituye parcialmente la función de los riñones cuando estos fallan, y otros siete llevan un trasplante renal.

Por estos motivos es fundamental personalizar y adaptar la transición del paciente renal crónico pediátrico a sus características y necesidades concretas, han apuntado, agregando que una transición adecuada retrasa la progresión de la enfermedad y la necesidad del paciente de someterse a hemodiálisis o a un trasplante renal.