El puerto de Ciutadella registra rissagas de 1,40 metros

Archivo - Fuerte oleaje causado por el viento. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Calas y puertos de Menorca han registrado en las últimas 30 horas rissagas, las más importante, en el puerto de Ciutadella, de unos 140 centímetros, sobre la medianoche.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada por Europa Press, durante la mañana se esperan todavía oscilaciones de entre 40 y 70 centímetros, aunque al final de la tarde podrían de nuevo superar el metro.

Cabe recordar que en caso de rissaga, se recomienda proteger los comercios y viviendas próximos a la línea de costa ante la posible invasión del agua del mar, así como retirar elementos como mesas o sillas que puedan ser arrastrados.

Hay que evitar acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados, ya que la fuerza del agua puede arrastras a personas. Hay que evitar igualmente la práctica de deportes náuticos y asegurar las embarcaciones.

NOCHE TÓRRIDA GENERALIZADA

Por otra parte, Baleares ha registrado una noche tórrida generalizada, con mínimas por encima de los 25ºC, llegando en algunos puntos a los 27 y 28ºC