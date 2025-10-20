Una quincena de policías tutores de Baleares se forma en la prevención de la violencia en el fútbol base

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La quincena de policías tutores de Baleares que tiene vinculación directa con el fútbol se está formando en la prevención de la violencia en el fútbol base.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, prevenir y erradicar la violencia en el fútbol base, en cualquiera de sus formatos y manifestaciones, es el objetivo común en el que trabajan el Govern y la Federación de Fútbol de Baleares (FFIB).

Así, la Conselleria considera que uno de los caminos para lograrlo es la introducción de la figura del policía tutor dentro del fútbol y, por ello, el Instituto de Seguridad Pública de Baleares (Ispib) y la FFIB han impartido este lunes un curso formativo destinado a esta quicena de policías tutores que tienen vinculación directa con el fútbol, ya sea porque son jugadores, entrenadores o miembros de un club.

Este curso es una de las iniciativas contempladas dentro del protocolo firmado el pasado mes de abril entre el Govern y la Federación. Se trata de una formación muy específica, aprovechando la doble experiencia de estos policías tutores, que pueden llevar y aplicar en los equipos, clubes y campos de fútbol de las islas todos sus conocimientos, metodología y experiencia sobre violencia en edad escolar.

"La violencia en el fútbol no solo es la que se puede ver en algunos partidos, también hay en los vestuarios, en las redes sociales y por WhatsApp; y nosotros lo que queremos es dar a los clubes, entrenadores y jugadores las herramientas para poder prevenirla y actuar cuando la detecten", ha declarado el policía tutor de Manacor y miembro del grupo de trabajo con la FFIB, Andreu Alba.

"Se trata de aplicar al mundo del fútbol todo aquello que ya hacemos en los centros educativos y que nos está dando tan buenos resultados", ha explicado Rafel Covas, coordinador del programa de Policía Tutor del Ispib.

Por parte de la FFIB, su secretario, Llorenç Salvà, considera "esencial" la introducción e implicación del policía tutor dentro del fútbol. "Somos conscientes de la importancia y del buen funcionamiento de la figura del policía tutor en el ámbito escolar y queremos que esta figura también se traslade a otro ámbito educativo como es el mundo del fútbol", ha añadido.

En Baleares hay más de 100 policías tutores. De estos, 15 tienen vinculación directa con el fútbol y son los que han recibido esta formación específica. No obstante, dentro de unas semanas se realizará una nueva jornada formativa destinada a todos los agentes tutores de Baleares.