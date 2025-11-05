El RCD Mallorca se hace la foto oficial de la temporada frente a sa Dragonera para conmemorar el 30º aniversario - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El RCD Mallorca se ha hecho la foto oficial de la temporada en Sant Elm para conmemorar el 30º aniversario de la declaración del parque natural de sa Dragonera.

El club ha sido recibido este miércoles por el conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, y el director insular de Deportes, Toni Prats, según ha informado el Consell en nota de prensa.

Asimismo, han asistido a la cita los 24 jugadores del club y del cuerpo técnico deportivo, encabezado por el presidente, Andy Kohlberg, y por el CEO de negocio del RCD Mallorca y del staff del equipo bermellón, Alfonso Díaz.

"Para el Consell de Mallorca es un orgullo cerrar la conmemoración este año del 30º aniversario de la declaración de parque natural de sa Dragonera con un equipo de lujo, el RCD Mallorca al completo", ha celebrado Bestard.

En este sentido, ha explicado que la propuesta surgió de la institución insular con el objetivo de que los jugadores conozcan también la historia del entorno natural. "La unión de deporte y patrimonio natural es clave en esta fotografía, y muestra este entorno autóctono único y protegido que tenemos en Mallorca y que quedará en la memoria colectiva", ha agregado.

Igualmente, el Consell y el RCD Mallorca han creado una camapaña de valores audiovisual que se presentará próximamente y se emitirá en las pantallas de varios campos y escuelas a lo largo de este curso.