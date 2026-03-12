Reabre la piscina municipal Marga Crespí tras la renovación del techo

Archivo - Piscina Marga Crespí - CORT - Archivo
PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
La piscina Marga Crespí ha reabierto sus puertas después de permanecer cerrada por la realización de los trabajos de mejora del techo.
En concreto, el Instituto Municipal del Deporte (IME) ha instalado una canaleta metálica de protección en el techo de la piscina para reforzar la protección de la piscina.
Según ha informado el Ayuntamiento de Palma, la actuación ha supuesto una inversión de 11.400 euros y, debido a que se han tenido que montar andamios, la piscina ha estado cerrada al público.
Las instalaciones estuvieron cerradas el lunes, el martes y la mañana del miércoles, puesto que las actuaciones terminaron antes de lo previsto.