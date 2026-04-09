Rechazan indemnizar con más de 130.000 euros a una mujer que sufrió secuelas tras ser operada tres veces en Can Misses

Archivo - Área de urgencias en el Hospital Can Misses de Ibiza. - ÁREA DE SALUD DE IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell Consultiu ha desestimado la posibilidad de indemnizar con más de 130.000 euros a una mujer que sufrió diferentes secuelas tras ser operada en tres ocasiones en el Hospital de Can Misses (Eivissa).

El órgano consultivo, en un dictamen publicado esta semana, ha considerado que no concurren los requisitos para que el IbSalut deba asumir la responsabilidad patrimonial por estos hechos.

El supuesto episodio de 'mala praxis' se remonta al 24 de octubre de 2023, cuando la mujer fue atendida por un prolapso uterino y se le informó de que tenía una histerectomía y una plastia vaginal.

Tras alguna visita previa para que le hicieran una valoración de incontinencia urinaria, según el relato de la propia paciente, en mayo del año siguiente fue operada del prolapso genital en dos ocasiones el mismo día.

Tras ello experimentó una mejoría, pero sin recuperar el tránsito intestinal normal, lo que la obligó a someterse a dos TAC y a una nueva intervención quirúrgica. Finalmente le diagnosticaron una trombosis venosa en el brazo derecho, estreñimiento, ausencia de deseo miccional y fibrilación auricular con cardioversión.

La última visita a Can Misses que recoge el dictamen es del 15 de noviembre de 2024, cuando ingresó después de sufrir un derrame pericárdico.

La paciente acompañó su reclamación con un dictamen pericial en el que se concluía que había existido 'mala praxis' en la asistencia médica que había recibido y, por lo tanto, reclamaba 81.000 euros por las lesiones y secuelas físicas y otros 50.000 en concepto de daños morales.

El IbSalut abrió el correspondiente procedimiento para dirimir si era procedente abonar la indemnización y recabó varios informes en los que se consideraba que la asistencia médica prestada se ajustó a las recomendaciones de las guías de práctica clínica, con lo que el instructor desestimó la reclamación.

Después solicitó al Consell Consultiu que emitiera su dictamen correspondiente, que ha confirmado la tesis de la administración y ha desestimado la posibilidad de indemnizar a la mujer.