Rechazo unánime a que el Gobierno central no conceda la Gran Cruz de Carlos III al expresidente Antich

Archivo - Francesc Antich, en su etapa como presidente del Govern. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Todos los partidos con representación parlamentaria han rechazado que el Gobierno central no haya concedido al expresidente Francesc Antich la Gran Cruz de Carlos III como sí lo ha hecho a los expresidentes autonómicos y exsenadores Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara, los tres fallecidos este año.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la Cámara autonómica, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha trasladado su decepción con la decisión del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, y ha avanzado que ya ha pedido que rectifique, aunque sin avanzar que respuesta se le ha trasladado desde Madrid.

"Hizo muchas cosas por Baleares, impulsó el impuesto turístico y la reforma de la financiación, luchó por la protección del territorio, apostó por los pactos y la negociación y fue precursor en medidas de igualdad", ha afirmado.

Por parte del PP, el portavoz, Sebastià Sagreras, ha criticado lo que ha considerado "un feo gesto de Pedro Sánchez" que "hoy ya tenía que haber rectificado.

Desde Vox, Manuela Cañadas ha mostrado su extrañeza por el hecho de que el propio PSOE no lo considere digno de la medalla, mientras que Lluís Apesteguia (MÉS per Mallorca) lo ha considerado "una falta de respeto injustificable".

El menorquinista Josep Castells ha dicho que es una "injusticia" por que Antich impulsó "políticas innovadores" y por su talante persona y José María García (UP) ha defendido que la concesión debería ser a todos por igual.