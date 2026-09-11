Red.es acelera la adopción de la inteligencia artificial en el sector empresarial con la 'Semana de la IA'

Archivo - El director general de RED.es, Jesús Herrero Poza, durante las Jornadas de Sostenibilidad 2024 de Redeia, en el Auditorio Fundación Giner de los Ríos, en el Auditorio de la Fundación Giner de los Ríos en Madrid (España), a 15 de octubre de 2024. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA/MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las tres Oficinas Acelera pyme de Baleares celebrarán del 21 al 24 de septiembre la 'Semana de la IA' con una decena de actividades, entre las que habrá jornadas de sensibilización, talleres prácticos, webinars, sesiones de asesoramiento y diagnóstico, así como encuentros con expertos.

De esta manera se pretende instruir a las pymes para que integren la IA en áreas clave de su negocio, según ha indicado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en un comunicado.

Entre las temáticas previstas destacan la productividad y eficiencia empresarial, la automatización de procesos, el marketing y las ventas, el análisis de datos, la estrategia digital, la IA segura y confiable, o las aplicaciones sectoriales de esta tecnología.

Red.es es una entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y ha puesto en marcha por primera vez la 'Semana de la IA' en la red de Oficinas Acelera pyme.

La iniciativa, desarrollada en coordinación con la red de oficinas, tiene como objetivo principal visibilizar la aplicación real y práctica de la inteligencia artificial en el tejido empresarial de todo el país, permitiendo a miles de empresas conocer casos de éxito, soluciones adaptadas a sus necesidades y el uso responsable, ético y seguro conforme al marco jurídico aplicable.

Las jornadas se celebrarán del 21 al 24 de septiembre a través de una programación distribuida por todo el territorio nacional, la cual puede consultarse en la web de Acelera pyme, ofreciendo un enfoque práctico y a medida mediante la participación de 54 Oficinas Acelera pyme que desarrollarán un total de 146 actividades.

Entre las acciones previstas figuran jornadas de sensibilización, talleres prácticos, webinars, sesiones de asesoramiento y diagnóstico, así como encuentros con expertos para abordar temáticas como la productividad, la automatización de procesos, el marketing, el análisis de datos, la estrategia digital o la IA segura y sectorial.

La propuesta busca mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas mediante cinco grandes objetivos: acercar conceptos fundamentales, fomentar la adopción de herramientas innovadoras, impulsar la transformación digital, difundir casos de uso reales y promover un desarrollo ético.

Como cierre, se celebrará una Jornada de Oficinas Acelera pyme en la que se compartirán conclusiones, experiencias y buenas prácticas.

Una red consolidada con 29 millones de euros de financiación Desde el lanzamiento de su primera convocatoria en 2020, la red de oficinas Acelera pyme ha contribuido a acelerar la transformación digital del tejido emprendedor, logrando impactar a más de 200.000 pymes únicas y realizar más de 12.000 actividades en todo el territorio nacional.

Con la última convocatoria de 2025, que cuenta con 76 oficinas distribuidas por el país, Red.es amplía y renueva su compromiso con estos puntos de asesoramiento, físicos y virtuales, que fomentan la adopción tecnológica y acompañan el emprendimiento digital.

Dicha convocatoria de 2025 dispone de un importe de ayuda concedida de 29 millones de euros, financiados por el Gobierno de España y la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondiente al periodo 2021-2027.