Reforman la calzada de la carretera entre Sineu y Ariany tras casi dos décadas sin una actuación integral

El conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y los alcaldes de Sineu, Bartomeu Mulet, y Ariany, Joan Ribot, visitan las obras de reforma de la calzada de la carretera entre los dos pueblos. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha reformado la calzada de la carretera que conecta Sineu con Ariany después de casi dos décadas en las que no se había ejecutado ninguna actuación integral.

Las obras, ha informado la institución insular en un comunicado, han supuesto la mejora de cuatro kilómetros de carretera y han costado más de 610.000 euros.

La actuación ha consistido en fresar la capa de asfalto y en aplicar una nueva de cuatro centímetros de grueso, aproximadamente, y ha afectado a los dos sentidos de la vía, que tiene una anchura de nueve metros.

Los técnicos del Consell, que realizan revisiones periódicas en las calzadas, detectaron que la carretera tenía la capa superficial muy deteriorada, ya que presentaba grietas y hoyos en el firme.

La vía era "irregular y peligrosa" y, pese a que ya se habían hecho pequeñas actuaciones para tapar hoyos con asfalto frío, los técnicos consideraron que era necesaria una actuación integral.

Las obras se finalizaron el pasado 14 de noviembre y los usuarios ya pueden circular con seguridad por esta carretera, que se ha arreglado con una mezcla que utiliza materiales de más calidad.

De esta manera, ha argumentado la institución, se asegura más durabilidad teniendo en cuenta que la media diaria del tráfico (IMD) de esta conexión es de 13.000 vehículos. Aprovechando la obra también se han repintado la marcas viales para aumentar la seguridad de los usuarios.

El conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y los alcaldes de Sineu, Bartomeu Mulet, y Ariany, Joan Ribot, han visitado este jueves las obras de reforma de la calzada.

"Con estos 610.000 euros no sólo se mantiene en buenas condiciones una estructura concurrida, sino que también es una apuesta por la seguridad de los ciudadanos. Hacía casi 20 años que no se había hecho ninguna actuación integral", ha señalado Rubio.

El conseller insular ha reconocido que el firme de la vía, que utiliza mucha gente que va a Inca y Manacor, "estaba muy deteriorado y ya era peligroso circular".

Este 2026, ha avanzado, se podrán hacer más actuaciones como esta gracias a la aprobación de unos presupuestos que contemplan una inversión de 36 millones de euros en refuerzos de firme y en la mejora de la seguridad de las carreteras de Mallorca.

El año que viene el departamento de Territorio también dispondrá de 40 millones para hacer infraestructuras viales nuevas y seis millones para la continuación del plan de viales cívicos.