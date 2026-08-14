Refuerzo de autobuses de cara al estreno liguero entre el RCD Mallorca y el Real Valladolid

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma reforzará su servicio de autobuses de cara al partido que el RCD Mallorca y el Real Valladolid disputarán este sábado (21.30 horas) en el Estadi Mallorca Son Moix.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, se reforzarán las líneas L8 y L33 para atender a los usuarios que acudan al recinto deportivo y vuelvan al centro de Palma tras el partido.

La L8, que va desde Sindicat al Estadi Mallorca Son Moix, sumará unos refuerzos previos al partido que complementarán a los servicios habituales de la línea, que en esa franja horaria pasan con una frecuencia media de entre 13 y 14 minutos.

Al finalizar el partido, los usuarios podrán acceder a los autobuses tanto de la L8 como de la L33 que estarán aparcados en la puerta del estadio, en el Camí dels Reis.

En sentido centro ciudad, la L8 realizará su recorrido habitual hasta el área de Intercanvi de Sindicat. El refuerzo especial de la L33 acercará a los vecinos de Camp Redó, s'Escorxador y otros por el corredor de General Riera hasta Son Fuster, pasando también por el área de intercambio de plaça d'Espanya y facilitando el enlace con otras líneas.

Por su parte, la SMAP ha recordado a los usuarios de Bicipalma que pueden utilizar la nueva estación virtual de Bicipalma, que se encuentra en las inmediaciones del Estadi Mallorca Son Moix.

Esta estación permite a los aficionados y espectadores del RCD Mallorca que sean usuarios del servicio de BiciPalma, acudir al estadio en bicicleta.