La Reina Sofía se reúne en Ibiza con responsables del Banco de Alimentos para preparar la Gran Recogida de este año

IBIZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Reina Sofía ha presidido este miércoles en Ibiza una reunión con representantes de la Federación Española de Bancos de Alimentos para reforzar las líneas de cooperación de cara a la Gran Recogida de Alimentos 2025, a la que donará 20.000 euros.

En la reunión, ha señalado la Fundación Reina Sofía en un comunicado, se han abordado los retos del Banco de Alimentos de Baleares y las necesidades derivadas del incremento de la demanda de ayuda alimentaria.

La campaña tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre y su objetivo es alcanzar el equivalente a 10 millones de kilos de comida y atender las necesidades de más de un millón de personas vulnerables.

Desde el Banco de Alimentos han agradecido el apoyo de la Fundación y han destacado el "valor del compromiso sostenido en el tiempo" puesto que les permite llegar a miles de personas.

Previamente, la monarca ha visitado algunas zonas de Ibiza afectadas por las inundaciones de hace un mes. Este próximo jueves inaugurará el XI Congreso Nacional de Alzheimer organizado por CEAFA en Ibiza.