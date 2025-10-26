Reivindican el papel de la mujer en el sector primario balear: "Somos necesarias para conseguir el relevo generacional"

Archivo - Una mujer en una huerta familiar - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores de Baleares (UPA-AIA) y la hasta hace poco presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) en Baleares, Joana Mascaró, reivindica el papel de las mujeres en el sector, destacando que son necesarias para que haya relevo generacional.

Mascaró, en declaraciones a Europa Press, subraya la necesidad de impulsar y fomentar el relevo generacional de las explotaciones del archipiélago. "Para conseguirlo necesitamos que haya mujeres en el sector", dice.

"Hay mujeres emprendedoras que tienen sus empresas y que han cambiado la visión de las explotaciones tradicionales, pero son una minoría", apunta Mascaró, quien remarca que la visión de las mujeres es necesaria en el sector y reivindica "medidas específicas con dotación económica suficiente" para garantizar el relevo generacional.

En este sentido, valora positivamente la propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre el espíritu empresarial de las mujeres en las zonas rurales e insulares y en las regiones ultraperiféricas.

Dicha propuesta, a debate en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, señala que aunque "las mujeres de las regiones rurales, insulares y ultraperiféricas son impulsoras fundamentales del bienestar de la comunidad, la resiliencia económica y la cohesión social, en toda la UE siguen enfrentándose a barreras sociales, financieras o jurídicas que limitan su plena participación económica".

El borrador del informe, que podría votarse en comisión en enero y que aún no tiene fecha para su debate en pleno, apunta que "las mujeres rurales se ven afectadas de manera desproporcionada por la falta de acceso a financiación, servicios de guardería asequibles, conexiones de transporte adecuadas, infraestructura digital y sistemas de apoyo sensibles al género" y asegura que la brecha salarial de género y las cargas tradicionales que persisten en contextos urbanos "a menudo se magnifican en las zonas rurales".

Precisamente, según la secretaria de UPA-AIA Baleares, es necesario reforzar la incorporación y participación de la mujer en la agricultura y ganadería. Para lograrlo, apunta, es necesario que el sector sea rentable, aumentar el porcentaje de las subvenciones para poder mejorar las explotaciones y mejorar el acceso a la financiación, entre otras cuestiones.

También hace especial hincapié en la conciliación familiar y laboral, señalando que hay otros muchos sectores en los que se puede conciliar mejor y de forma más fácil: "y en los que no se trabaja de lunes a domingo".

"Las mujeres en el sector primario tradicionalmente han pasado desapercibidas, se decía que eran invisibles, desde hace unos años la cosa está cambiando", afirma Mascaró. No obstante, considera necesrio seguir reclamando refuerzos positivos para que las mujeres puedan acceder en los órganos de decisión del sector, la mayoría de ellos formados por hombres.

Por otro lado, lamenta que es "prácticamente imposible" incorporarse al sector de cero, ya que la mayor parte de las personas que cogen el relevo de las explotaciones son hijos o hijas de los payeses.

En este sentido, advierte que hay "muchas dificultades" para acceder a la tierra y que la especulación del suelo rústico hace "muy difícil" encontrar tierras para poder cultivar. Además, la inversión en naves, maquinaria y animales es difícil de asumir y recuperar trabajando en el campo, agrega.

La secretaria de ganadería insiste en la importancia de responder a la reivindicación "más importante" del sector, que es el reconocimiento en Europa de la insularidad. Según advierte, el sector en las Islas está cada vez más envejecido y necesita nuevas incorporaciones para "garantizar un mínimo de soberanía alimentaria".

"No se puede trabajar en un sector que depende de subvenciones ya que los costes de producción son más altos que el precio que nos pagan por los productos", concluye.