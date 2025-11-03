Renovación del DNI y el pasaporte en Calvià: cuándo, cómo y dónde

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los residentes en Calvià podrán renovar su DNI o su pasaporte sin salir del municipio a partir de este mes de noviembre.

Una unidad del Equipo Móvil de la Policía Nacional se desplazará de forma mensual al centro municipal de servicios de Palmanova para facilitar la realización de estos trámites.

Los próximos viernes 14 y 21 de noviembre, de 9.30 a 13.00 horas, serán los primeros días en los que se ofrecerá este servicio, ha informado el Ayuntamiento de Calvià en un comunicado.

Es imprescindible solicitar cita previa para poder realizar cualquiera de estas gestiones, así como presentar la documentación requerida el día de la visita y abonar la tasa correspondiente, de 12 euros para el DNI y de 30 euros para el pasaporte.

A partir de este lunes se puede reservar cita para el trámite del 14 de noviembre, mientras que para el del 21 se podrá solicitar a partir del lunes que viene.

Los menores de edad deben ir siempre acompañados de las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela. Para cualquier duda o aclaración sobre este nuevo servicio se puede contactar con el servicio de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Calvià.