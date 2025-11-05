Rescatan A Dos Escaladoras Bloqueadas Mientras Realizaban Una Vía En Bunyola - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado a dos escaladoras que se han quedado bloqueadas mientras realizaban una vía de 210 metros en Sa Gubia (Bunyola).

Fue la noche del martes, ha informado el servicio de emergencias, cuando establecieron un dispositivo para localizar y tratar de rescatar a las escaladoras.

Estaban realizando una vía de 210 metros en Sa Gubia cuando sus cuerdas se enredaron y no pudieron alcanzar la cima.

Hasta allí se desplazaron efectivos del Grupo de Rescate de Montaña de los parques de Sóller e Inca, quienes accedieron por la parte superior de la vía y rescataron a las escaladoras.