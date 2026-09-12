Rescatan en helicóptero a una excursionista lesionada en Peguera - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado en helicóptero a una mujer que ha sufrido una lesión en una pierna mientras realizaba una excursión por la zona de Peguera (Calvià).

Los hechos, según ha informado el servicio de emergencias, han ocurrido sobre las 11.30 horas de este sábado.

La mujer estaba realizando una excursión, acompañada por otras personas, cuando ha sufrido una caída y se ha lesionado una pierna.

El helicóptero de los Bomberos de Mallorca la ha extraído y la ha dejado en una zona donde le esperaba una ambulancia del SAMU 061.