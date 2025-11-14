Rescatan a un hombre que quedó atrapado en una cueva mientras practicaba pádel surf en Santanyí. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Mallorca han rescatado a un hombre que quedó atrapado en una cueva de cala Santanyí mientras practicaba pádel surf.

Según han informado, el rescate se produjo este jueves después de que quedara atrapado y no pudiera salir por sus propios medios.

El helicóptero dejó al equipo de rescate en la parte superior del acantilado y mediante técnicas de rápel, los rescatadores y los bomberos del parque de Felanitx descendieron hasta el punto donde se encontraba el afectado.

Una vez allí, lo aseguraron y lo evacuaron con seguridad asegurarlo y evacuarlo con seguridad hasta la zona habilitada para el rescate.

El hombre fue trasladado a una ambulancia para su valoración médica.