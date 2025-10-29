Las reservas de los campos de boyas de Baleares crecen un 32% esta temporada respecto a 2024

El Govern trabaja en la creación de los campos de boyas de Cala d'Hort, Porroig y la Illa de l'Aire PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las reservas de los campos de boyas de Baleares han aumentado un 32% esta temporada, entre julio y mediados de octubre, en comparación con los mismos meses de 2024. En concreto, se han registrado 12.960 reservas frente a las 9.899 del año pasado.

Lo ha detallado el conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en una rueda de prensa este miércoles para presentar los datos, acompañado del director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, y del gerente de PortsIB, Kiko Villalonga.

Según Lafuente, el crecimiento registrado en las reservas es significativo y positivo, y demuestra que la nueva aplicación de reservas "ha funcionado correctamente y que se está haciendo un uso sostenible de la navegación".

El aumento de las reservas se refleja también en la actividad de la nueva aplicación de reservas, puesta en marcha este año, que, han destacado, permite un registro ágil y centralizado de usuarios y embarcaciones.

Así, hasta el 15 de octubre, 39.068 usuarios y 14.596 embarcaciones se habían dado de alta en el sistema, un 47% más de usuarios y un 48% más de embarcaciones que al inicio de la temporada (26.615 y 9.882, respectivamente).

El conseller ha puesto en valor que el uso de la plataforma digital ha facilitado la gestión y el control ambiental en los fondeos, reduciendo las incidencias y mejorando la experiencia de los navegantes.

En total, se han tramitado 476 cambios de reserva y 971 cancelaciones, cifras que "demuestran un alto nivel de rotación y aprovechamiento" de las boyas disponibles.

Por otro lado, el número de reservas de amarres en tránsito online en los puertos de gestión directa también ha aumentado, con 7.269 reservas registradas hasta el 17 de octubre de 2025, lo que supone un incremento del 3,9% respecto a 2024 y consolida la tendencia ascendente de los últimos años.

De cara al próximo verano, el Govern trabaja en la creación de tres nuevos campos de boyas para la temporada 2026: en Cala d'Hort (25 boyas) y Porroig (24 boyas), en Ibiza, y en la Illa de l'Aire (21 boyas), en Menorca.

Estas nuevas áreas se sumarán a las existentes para reforzar la protección de la posidonia y ordenar los fondeos en zonas de alta presión náutica, han resaltado desde la Conselleria.

OBRAS EN CALA LLADÓ

El conseller ha recordado que PortsIB tiene en marcha las obras de rehabilitación y reparación del embarcadero de Cala Lladó, en el municipio de Andratx, adjudicadas por un importe de casi un millón de euros y que se prevé que finalicen en diciembre de este año.

El proyecto contempla una rehabilitación integral de la estructura portuaria, con especial atención a las condiciones ambientales del entorno del Parque Natural de Sa Dragonera.

Estas obras forman parte del plan de PortsIB para garantizar la seguridad, conservación y funcionalidad de las infraestructuras portuarias en zonas de alto valor ambiental del litoral balear.