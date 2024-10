Las reservas hídricas en Balears aumentan al 46% durante el mes de septiembre

La UD de Artà entra en alerta, activando las medidas del Plan Especial de Actuaciones en Situación de Alerta y Eventual Sequía

Las reservas hídricas en Baleares han aumentado al 46% durante septiembre, mes en el que se ha producido un cambio de escenario en la Unidad de Demanda (UD) de Artà, que ha entrado en situación de alerta, activando las medidas establecidas en el Plan Especial de Actuaciones en Situación de Alerta y Eventual Sequía.

En una nota de prensa, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha informado que las reservas hídricas en Baleares han aumentado al 46% durante el mes de septiembre, lo que supone un incremento de tres puntos porcentuales respecto al mes anterior, pero aún seis puntos menos que en el mismo período del año pasado, cuando se situaban en el 52%. Esta situación continúa exigiendo un seguimiento riguroso y una gestión responsable de los recursos disponibles.

Este mes se ha producido un cambio de escenario: la Unidad de Demanda de Artà ha entrado en situación de alerta. Así, las UD de Artà, es Pla y Formentera se encuentran actualmente en el escenario de alerta, activando las medidas establecidas en el Plan Especial de Actuaciones en Situación de Alerta y Eventual Sequía. Estas medidas incluyen la limitación del riego de jardines, la limpieza de calles, los usos ornamentales y las duchas de playa por parte de las entidades gestoras sin conexión a desalinizadoras, así como restricciones en el suministro de agua en zonas rústicas y la promoción de campañas de concienciación por parte de las administraciones.

Mientras tanto, el 82,2% del territorio balear, que comprende las UD de Menorca, Manacor-Felanitx, Migjorn, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord, Tramuntana Sud e Ibiza, sigue en prealerta.

En cuanto a la evolución de las reservas por Unidad de Demanda, cuatro UD han registrado una disminución: Artà, Manacor-Felanitx, Tramuntana Sud y Formentera, mientras que tres UD han experimentado un aumento: Menorca, Migjorn y Tramuntana Nord. Las UD de es Pla, Palma-Alcúdia e Ibiza se mantienen estables. El índice general de la demarcación es de 0,365, un ligero aumento respecto al mes anterior, pero inferior al del año pasado (0,429) y al de hace dos años (0,438).

En cuanto a los porcentajes de reservas por isla, Mallorca ha subido del 43% al 47%, Menorca ha aumentado del 39% al 44%, e Ibiza ha incrementado ligeramente del 32% al 33%. A pesar de esta mejora, la situación global de Baleares sigue siendo menos favorable que hace un año.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el mes de septiembre ha sido normal en cuanto a precipitaciones, con una media de 48,8 l/m2 frente a los 61,2 l/m2 habituales. Por islas, Menorca ha registrado 48,1 l/m2 (vs 56,9 l/m2), Mallorca 49,0 l/m2 (vs 62,7 l/m2) e Ibiza 55,3 l/m2 (vs 60,1 l/m2). En cambio, en Formentera el mes ha sido seco, con solo 22,2 l/m2 (vs 42,6 l/m2).

El porcentaje de precipitación acumulada anual en Baleares se sitúa en el 76%, con Mallorca en el 77%, Menorca en el 87% y las Pitiusas en el 56%. En términos de temperaturas, el mes de septiembre ha sido considerado normal, con una temperatura media de 22,1ºC y una anomalía de -0,2ºC.

Considerando la situación actual y las precipitaciones registradas, se prevé que las reservas puedan seguir aumentando durante el mes de octubre, sin que se esperen cambios de escenario significativos.