Las reservas hídricas se mantienen en el 44% en octubre en Baleares

Ibiza registra el mayor increEUROPA PRESS) -

Las reservas hídricas se mantienen en el 44% en el mes de octubre, el mismo registro que el mes anterior y dos puntos menos que el porcentaje registrado hace un año (46%).

En una nota de prensa, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha informado que octubre ha finalizado con unas reservas hídricas del 44% en Baleares, el mismo valor que el mes anterior. Por islas, Mallorca ha pasado del 45% al 44%, Menorca del 41% al 43% e Ibiza del 26% al 39%. La situación global del archipiélago es dos puntos inferior a la registrada hace un año (46%). Estos datos muestran una mejora destacada en Ibiza y Formentera, coincidiendo con las lluvias asociadas al episodio de la DANA Alice.

No se han producido cambios de escenario respecto al mes anterior. Así, solo una unidad de demanda (Formentera) se mantiene dentro del escenario de normalidad, seis unidades (Menorca, Manacor-Felanitx, Migjorn, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord y Tramuntana Sud) se encuentran dentro del escenario de prealerta, y tres (Es Pla, Artà e Ibiza) permanecen en alerta.

Desde la Conselleria han considerado conveniente recordar que los cambios de escenario no son automáticos, sino que requieren una evolución sostenida del índice durante un periodo mínimo. En el caso de pasar de alerta a prealerta, la unidad de demanda debe mantener al menos dos meses consecutivos con valores dentro del rango de prealerta. Por ello, aunque Ibiza ha mejorado notablemente su nivel de reservas, deberá mantener esta tendencia durante las próximas semanas para poder confirmar el cambio de escenario.

El valor global del índice de la Demarcación Hidrográfica se sitúa en 0,349, una cifra inferior a la de hace un año (0,399) y también a la de hace dos años (0,441).

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el mes de octubre se ha considerado normal en conjunto en cuanto a precipitaciones, con una media de 80,4 l/m2 frente a los 74,9 l/m2 habituales. Por islas, Mallorca se ha definido como normal (71,3 l/m2 frente a 79,2 l/m2), Menorca como normal (58,3 l/m2 frente a 66,2 l/m2), e Ibiza (174,4 l/m2 frente a 60 l/m2) y Formentera (97,2 l/m2 frente a 43,9 l/m2) como muy húmedas.

El 11 de octubre, durante el paso de la DANA Alice, se registraron los récords de precipitación diaria en el aeropuerto de Ibiza (89,4 l/m2) y en Formentera (78,8 l/m2), los valores más altos desde que existen registros (2015).

El porcentaje de precipitación interanual se sitúa en el 95% (Mallorca 92%, Menorca 87% y Pitiusas 139%), un dato que refleja una recuperación significativa en las islas de Ibiza y Formentera tras varios meses de déficit pluviométrico.

En cuanto a las temperaturas, el mes de octubre se ha clasificado como cálido en todo el archipiélago, con una temperatura media de 19,6 °C y una anomalía de +0,7 °C respecto a la media climática.

Teniendo en cuenta la situación actual y la época del año, se prevé un ascenso de las reservas durante noviembre, especialmente si las precipitaciones mantienen el comportamiento habitual del otoño.