Restauradores rechazan la retirada de las terrazas del Born para el 'sopar a la fresca' y alertan de las pérdidas

Paseo del Borne. - EUROPA PRESS

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CAEB Restauración Mallorca y propietario de un restaurante en el Born, Juanmi Ferrer, ha rechazado la orden de retirar las terrazas de la zona para celebrar un 'sopar a la fresca' este miércoles y ha alertado de los perjuicios económicos para los locales, que en total podría rondar los 20.000 o 30.000 euros.

En declaraciones a Europa Press, Ferrer ha lamentado la decisión asegurando que la celebración de la iniciativa popular es completamente compatible con el mantenimiento de las terrazas y la actividad de los establecimientos.

Ferrer, además, se ha mostrado convencido de que no iba a haber ningún tipo de incidente y que en ningún caso los asistentes a la cena popular iban a acometer ningún comportamiento incívico ni actitudes contra los clientes de las terrazas que tendrán que ser desmontadas a partir de las 19.30 horas, según la orden de la Policía Nacional.

El presidente de CAEB Restauración Mallorca ha criticado lo que ha considerado un enfrentamiento sin sentido entre el Ayuntamiento de Palma, la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno.

PERJUICIOS ECONÓMICOS

Ferrer ha lamentado que los locales del paseo tendrán que limitar su actividad a sus interiores, lo que obligará a algunos a cerrar durante unas horas, a finales de un agosto que ya está siendo "descafeinado".

En términos generales, los locales de restauración de la calle podrían dejar de ganar esta noche entre 20.000 y 30.000 euros en total. "El mismo sector claudicando", ha concluido.