Restricciones de tráfico este domingo en Palma por el Año Nuevo Chino y la IX Cursa de Son Espases

Archivo - Varias personas llevan un dragón en el mercadillo de artesanía china. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La celebración del Año Nuevo Chino y la IX Cursa organizada por el Hospital Universitario de Son Espases provocarán restricciones de circulación este domingo en Palma, así como desvíos en varias líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, se han establecido limitaciones al tráfico en diversas vías que conducen a la plaza de Pere Garau por la celebración del evento del Año Nuevo Chino, así como en el entorno del Hospital Universitario de Son Espases por la carrera.

Con motivo de la festividad se cerrarán al tráfico las calles Gabriel Llabrés, cuya circulación se desviará hacia Pere Llobera, y Torcuato Luca de Tena, que se desviará hacia la calle Bisbe Cabanelles.

Asimismo, la calle Francesc Manuel de los Herreros quedará cortada antes de llegar a la plaza de Pere Garau, por lo que los vehículos serán desviados hacia Joan Mestre. También se verá afectada la calle Arquebisbe Aspàreg en dirección a la plaza, con desvío del tráfico hacia Bartomeu Torres.

La EMT desviará, entre las 07.00 y las 23.00 horas aproximadamente, las líneas L5 y L39 a su paso por la zona de Pere Garau. Las paradas 211, 192, 193, 1305, 1319, 209, 210 y 191 quedarán fuera de servicio mientras duren los desvíos.

Por otro lado, la IX Cursa Hospital Universitario Son Espases afectará a la circulación entre las 09.30 y las 12.00 horas en los tramos por los que discurrirá la prueba.

En concreto, se verán afectados el aparcamiento de personal de Son Espases, donde estarán situadas la salida y la meta, el camí de Son Espases, el camí de la Real, el Molí d'en Terra, el camí de Can Gori y el camí de l'Ullastre. También se cortará el carril bici de la carretera del ParcBit y el tramo paralelo a la carretera de Valldemossa.

Además, la línea L9 circulará desviada por la carretera de Valldemossa entre las 00.00 y las 13.00 horas aproximadamente, dejando sin servicio las paradas 764, 765, 766, 767, 768, 769, 747, 770, 1144, 743, 144, 744, 745, 746, 749 y 750.