Retiran 800 kilos de residuos en Na Burguesa.

PALMA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Emaya, en colaboración con el Obispado de Mallorca, ha retirado un total de 800 kilogramos de residuos en los terrenos de Na Burguesa, en una actuación extraordinaria destinada a preservar el entorno natural.

Para ello, se ha movilizado un equipo compuesto por dos operarios y un camión especializado en recogida, según han explicado en nota de prensa.

Así, se ha procedido a la retirada de diversos residuos, entre ellos envases de plástico y cartón, papeles, latas, y botellas de vidrio.

Tras la intervención, el espacio ha recuperado su aspecto habitual, libre de acumulaciones de basura. Desde el Ayuntamiento de Palma y Emaya se ha hecho un llamamiento al civismo y al compromiso colectivo para mantener la limpieza en este enclave tan emblemático, subrayando la importancia del respeto hacia los espacios naturales y recordando que su conservación es responsabilidad de todos.