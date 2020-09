La reunión entre la EMT y el Comité de Huelga vuelve a finalizar sin acuerdo y este lunes continuarán los paros

PALMA DE MALLORCA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reunión entre Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Palma y el Comité de Huelga para negociar de nuevo la desconvocatoria de la movilización, la cual se ha celebrado este domingo a las 18.00 horas en Movilidad de la Policía Local, ha vuelto a finalizar sin acuerdo, lo que supone que este lunes se retomarán los paros.

Según ha informado uno de los portavoces del Comité de Huelga en declaraciones a Europa Press, "una vez más no ha habido acuerdo y la situación vivida en la reunión ha sido lamentable porque la Empresa ha venido con la misma propuesta que ya presentara el jueves con una única modificación, relativa al convenio, que no vamos a aceptar".

"Han propuesto una modificación en relación a la aplicación del convenio colectivo, con la que han instado a llevar las reclamaciones a la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos. No podemos aceptar esta medida porque no estamos dispuestos a ir ni a reconocer a otro organismo que no sea el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) que es el que fija nuestro convenio colectivo para este tipo de situaciones", ha explicado.

Además, han añadido desde el Comité de Huelga, "creemos que ha sido una reunión de cara a la galería. Tenemos la sensación de que se han reído en nuestra cara". Por esto, ha recordado sus palabras al regidor de Movilidad de Palma, Francesc Dalmau, "si no tienen la intención de negociar y presentar propuestas reales va a haber huelga para rato".

En este sentido, ha adelantado, este lunes continuarán con las movilizaciones, a las cuales han animado a sumarse a todos los conductores porque "después del esfuerzo no se puede volver atrás".